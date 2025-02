Punta al salto di qualità, sotto l’aspetto politico, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia al suo ultimo mandato da capo dell’amministrazione di Palazzo Vermexio. Il pensiero sembrerebbe andare al 2027, un anno prima della scadenza della sua carica, quando ci saranno le elezioni nazionali che sono più di una tentazione per Italia, ormai al Comune, dal 2013, entratoci come vicesindaco di Giancarlo Garozzo, con cui i rapporti si sono rotti da tempo.

Le tentazioni di Italia

Italia è nel cerchio magico di Carlo Calenda, ricoprendo un ruolo nella segreteria nazionale ma per la corsa alla Camera o al Senato il carro di Azione sembra troppo lento, almeno in Sicilia, e così da tempo si vocifera di un suo passaggio a Forza Italia. Di questo, lo stesso sindaco di Siracusa ha parlato nel corso della trasmissione Talk Sicilia.

“Io sono un uomo di centro”

Io sono un esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda. Sono in direzione nazionale e sono fermamente convinto della mia scelta. È chiaro che tra i vari movimenti in campo a livello nazionale abbia delle affinità di cultura politica con i partiti che si muovono intorno al centro dello schieramento. Quindi tutto questo nasce probabilmente dal fatto che nessuno pensa che io possa diventare un esponente del Movimento Cinque Stelle o di Fratelli d’Italia. E quindi fanno questo genere di previsioni parliamo e discutiamo con tutte le forze politiche”.

L’ipotesi di Forza Italia nella giunta di Siracusa

C’è un altro aspetto che fa presumere di un possibile abbraccio tra il sindaco e Forza Italia, cioè l’ingresso degli azzurri nella giunta comunale. Un passaggio non imminente ma non escluso, del resto, proprio a Talk Sicilia, il parlamentare regionale del Mpa, Giuseppe Carta, uno degli azionisti di maggioranza dell’amministrazione, ha “benedetto” questa ipotesi.

“Gennuso ha detto di non mostrare interesse”

Il sindaco di Siracusa, intervenuto sul punto, lancia la palla sul campo di Forza Italia e del deputato regionale, Riccardo Gennuso. “Ultimamente mi pare che l’onorevole Gennuso abbia detto di non avere alcun interesse ad entrare in Giunta. Detto questo, ribadisco che a me interessa governare quindi creare le condizioni in Consiglio comunale perché questa governabilità ci sia e per il momento c’è. Ho sempre tentato e continuerò sempre a tentare di trovare il più ampio consenso possibile all’interno del Consiglio comunale e questo lo si fa parlando con tutti gli schieramenti in campo”.