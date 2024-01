tra i promotori l'ex assessore regionale granata

Il Movimento politico ‘Indipendenza!’ ha deciso di aderire alla raccolta delle firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia, promossa dall’Associazione ‘Schierarsi’, guidata da Luca Di Giuseppe e Alessandro Di Battista.

La raccolta firme

Dal 28 Gennaio 2024 inizierà la raccolta delle 50 mila firme necessarie e il 2, 3 e 4 febbraio il Movimento politico “Indipendenza!” sta organizzando in tutta Italia i propri gazebo per firmare

Granata e Passaro

Tra i promotori dell’iniziativa ci sono l’ex assessore regionale, Fabio Granata, attuale assessore di Siracusa e Luigia Passaro componenti dell’Esecutivo politico nazionale del Movimento politico “Indipendenza!”

“Noi riteniamo che il riconoscimento – spiegano i due esponenti di Indipendenza – della Palestina come Stato Sovrano, rappresenti un atto politico e di civiltà non più procrastinabile da parte dell’Italia, soprattutto alla luce del sanguinoso conflitto in corso e del numero inaccettabile di vittime civili innocenti, in particolare di bambini. Lo Stato di Palestina è già stato riconosciuto dalla maggior parte delle Nazioni del Mondo e corrisponde alla soluzione di pace “due popoli, due stati” prevista dagli Accordi di Oslo e riconosciuta dalla Nazioni Unite”

“L’Assemblea Generale dell’ONU , nel novembre 2012, con il voto favorevole – aggiungono i due di Indipendenza – dell’Italia, ha conferito alla Palestina lo status di Stato osservatore non membro. Il riconoscimento dello Stato di Palestina con Capitale Gerusalemme Est come Stato Sovrano da parte della Repubblica Italiana rappresenta un segnale importante a tutta la comunità internazionale per impegnarsi veramente nel processo di Pace in Medio Oriente e per riconoscere i diritti fondamentali al Popolo Palestinese”.

La proposta di legge

Il 20 dicembre 2023 l’Associazione “Schierarsi”, guidata da Luca Di Giuseppe e Alessandro Di Battista, ha presentato dinanzi alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Riconoscimento dello Stato di Palestina con Capitale Gerusalemme Est”, invitando tutte le associazioni e movimenti interessati ad aderire alla raccolta di firme certificate necessarie per perfezionare la proposta di legge.