la polemica sui social tra il cantante e luigi busà

Per Fedez, il noto cantante italiano e marito dell’influencer Chiara Ferragni, il Karate “è uno sport inutile”. Lo ha detto durante la trasmissione Muschio Selvaggio, spiegando anche di aver praticato questa disciplina e di aver ottenuto “la cintura blu”.

Fedez contro il karate

Fedez, però, nel corso del suo intervento ha indugiato su alcune tecniche del karate, quasi a ridicolizzarle e come quasi tutti i video del cantante ha fatto il giro dei social scatenando reazioni, tra cui quella del campione olimpico, Luigi Busà, originario di Avola, nel Siracusano che ha conquistato la medaglia d’oro a Tokyo.

Il video del campione olimpico Busà

L’atleta siracusano ha realizzato un video per difendere il suo sport ed al tempo stesso invitato Fedez ad allenarsi con lui. “Durante il podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha commentato – dice Busà – che il karate è uno sport “inutile”. Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio #sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi sport esso sia”.

Fedez e le risate sul caso Orlandi

Nelle settimane scorse, lo stesso Fedez è stato al centro di una valanga di critiche sui social perché, parlando della scomparsa di Emanuela Orlandi, si è lasciato andare a una sonora risata, apparsa del tutto fuori luogo. “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”, ha detto l’artista prima di scoppiare a ridere, mentre si parlava, insieme al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, della serie Netflix Vatican Girl. “Questo è black umor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, ha commentato il giornalista. “Scusami, mi faceva troppo ridere… ma non fa ridere”, ha replicato lo stesso artista.