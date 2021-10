funerali domani al santuario

Inchiesta per omicidio stradale a seguito della morte del ciclista

Nei guai il conducente della macchina che ha travolto la vittima

Domani alle 16 i funerali di Luciano Spicuglia al Santuario

E’ finito sotto i riflettori della Procura di Siracusa il conducente dell’auto, una Mercedes, che ha travolto l’ex consigliere provinciale Luciano Spicuglia, il ciclista morto ieri mattina mentre percorreva un tratto di contrada Santa Teresa Longarini, alla periferia sud di Siracusa.

Conducente nei guai

I magistrati hanno aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale e come conseguenza l’uomo alla guida dell’auto sarà iscritto nel registro degli indagati: si tratta di un atto dovuto per consentire agli inquirenti di ricostruire, con esattezza, quanto avvenuto ed accertare se vi sono delle responsabilità.

La dinamica dell’impatto

Gli agenti della Polizia municipale hanno già sottoposto a sequestro l’auto, dai cui rilievi sarà possibile comprendere la dinamica dell’impatto ma quel che interessa alle forze dell’ordine è verificare cosa stesse facendo il conducente negli istanti precedenti allo scontro.

Probabilmente, il veicolo avrebbe urtato da dietro il ciclista poi finito in un campo a ridosso dalla strada: il corpo è stato trovato dai soccorritori in mezzo all’erba e per lui non è stato possibile fare nulla, per via delle lesioni gravissime.

Colpa della distrazione?

Gli investigatori intendono svelare se fosse distratto, peraltro, come spesso spiegano dal comando della Polizia stradale, la disattenzione, insieme alla velocità è tra le cause maggiori di incidenti stradali.

Forse era impegnato in altro, tra cui una conversazione, ma questo lo si potrà stabilire nelle prossime ore quando gli inquirenti completeranno tutti gli accertamenti, comprese le testimonianze, tra cui quella del conducente, la più importante sotto l’aspetto investigativo.

Il percorso del ciclista

Ma bisognerà, allo stesso tempo, considerare il percorso del ciclista, comprendere in che porzione di carreggiata si trovasse e se, per qualche ragione, ha cambiato traiettoria poco prima dell’impatto.

Domani funerali al Santuario

I funerali dell’ex consigliere provinciale Luciano Spicuglia si terranno domani pomeriggio alle 16 al Santuario della Madonna delle Lacrime.

Il cordoglio del sindaco

“L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Luciano Spicuglia, morto in tragiche circostanze. Di Luciano ricordiamo la disponibilità verso quanti, in situazione di difficoltà, chiedevano ascolto” ha dichiarato il sindaco, Francesco Italia.

Il Pd

“Il Partito Democratico di Siracusa, per nome del suo segretario provinciale Salvo Adorno, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Luciano Spicuglia. Cittadino esemplare, da sempre impegnato in battaglie condotte con profondo senso civico e morale. Alla famiglia, va la nostra vicinanza , in un momento di così grave ed incommensurabile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed crudele”