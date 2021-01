un uomo di 38 anni di siracusa

Poco dopo la lite con la compagna, culminata con la separazione, ha scritto una lettera d’addio, minacciando di volerla fare finita. L’uomo, un trentottenne senza occupazione, è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti di Siracusa nella zona della pista ciclabile, in prossimità di una scogliera, ma, per fortuna, non si è lanciato nel vuoto ed ha fatto rientro nella casa della madre, pure lei in apprensione per la sua sorte.

L’uomo e la sua compagna vivono in una casa, situata alla periferia sud di Siracusa, ed in passato avrebbero avuto altri screzi ma quello delle scorse ore sembrava presagire una definitiva rottura, almeno così l’avrebbe considerata l’uomo che, temendo di perderla per sempre, avrebbe ideato di togliersi la vita. La compagna, considerata la sua situazione economica per nulla florida, rappresenta per lui un sostegno non solo affettivo e la fine della relazione sarebbe stato per lui insostenibile.

La polizia si è recata nella casa della donna ed è stata lei stessa a chiamare al telefono il compagno: dalla scansione delle celle si è scoperto che il trentottenne era nell’area della pista ciclabile, uno dei luoghi maggiormente frequentato da famiglie, amanti delle biciclette e podisti siracusani, insomma un posto di ritrovo, sul cui perimetro ci sono le scogliere. Ed il pensiero degli inquirenti e dei familiari è andato alla possibilità del trentottenne di lanciarsi nel vuoto ma ci ha ripensato, quei propositi drammatici sono rimasti sull’inchiostro di quella lettera.