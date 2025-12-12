La notizia dell’ingresso dell’ex deputato regionale Enzo Vinciullo nel Mpa-Grande Sicilia era nell’aria da giorni ma stamane, con un comunicato, è stata ufficializzata. “La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per Grande Sicilia – sottolinea l’on. Giuseppe Carta – la sua storia politica, unita alla sua instancabile dedizione al lavoro, sono per noi da sempre gli elementi essenziali per costruire un progetto maturo e radicato nel territorio”.

L’incontro con Lombardo

L’adesione di Vinciullo in casa Grande Sicilia è stata preceduta da un incontro formale con il presidente Raffaele Lombardo e con l’on. Giuseppe Carta, durante il quale si è discusso di storia, futuro e innovazione. «È stato un incontro gradevole, ricco di riflessioni sul territorio, sulla socialità, sulla politica e su quel civismo che oggi caratterizza tanti piccoli comuni – commenta Raffaele Lombardo – Enzo Vinciullo porta esperienza, metodo e credibilità. È un innesto che rafforza il progetto e lo rende più solido in vista delle sfide future».

La scelta di Vinciullo

Vinciullo ha chiarito anche il senso del suo nuovo impegno: «Ho scelto Grande Sicilia perché credo nella volontà di costruire, formare, trasferire competenze e continuare un percorso politico che merita continuità. Oggi più che mai serve responsabilità, visione e presenza nei territori».