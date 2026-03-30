Il Mpa-Grande Sicilia di Siracusa commissaria il partito: con una nota, gli autonomisti, che nella provincia aretusea hanno nel deputato regionale, Peppe Carta il suo leader, hanno ufficializzato la nomina del commissario e dei suoi 3 vice in attesa del congresso.

Vinciullo neo commissario provinciale

La scelta è caduta su Enzo Vinciullo, ex deputato regionale, entrato qualche mese fa nel Mpa-Grande Sicilia: è lui il commissario provinciale del partito. Salta il coordinatore provinciale, Roberto Di Mauro, ex assessore al Bilancio del Comune di Siracusa e padre dell’attuale presidente del Consiglio comunale di Siracusa, che ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area economica.

“La nomina del Commissario Provinciale – ha dichiarato il deputato Ars Giuseppe Carta – rappresenta un passaggio necessario per rafforzare e organizzare al meglio il partito sul territorio. Serviva una figura autorevole, con esperienza, capacità di coordinamento e profonda conoscenza delle dinamiche locali. Vincenzo Vinciullo risponde pienamente a queste caratteristiche”.

“Ringrazio l’onorevole Giuseppe Carta, il presidente Lombardo, i commissari dei circoli cittadini e l’assemblea degli iscritti per la fiducia – ha dichiarato il neo commissario provinciale Vincenzo Vinciullo – Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di lavorare per rafforzare la presenza di Grande Sicilia sul territorio e costruire un’azione politica concreta e vicina ai cittadini”.

I 3 vice commissari

Contestualmente a questa nomina, sono stati individuati 3 vice commissari Provinciali che avranno il compito di coordinare le aree territoriali, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare ed efficace su tutta la provincia.

Per la zona Nord è stato nominato Nicky Paci, per la zona Sud il ruolo è stato affidato a Corrado Loreto. La zona Montana invece sarà coordinata da Paolo Terranova. Paci, Loreto e Terranova affiancheranno il Commissario Provinciale e collaboreranno attivamente con l’On. Giuseppe Carta, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del partito, migliorarne la comunicazione e gestire in maniera efficiente le attività e le iniziative politiche su tutto il territorio provinciale.

Le altre cariche

“Con le recenti nomine – si legge nella nota – e con la conferma di Tony Bonafede, responsabile organizzativo provinciale, Roberto Di Mauro, responsabile dell’area economica, Giusi Latino, coordinatrice dell’assemblea provinciale e di Emiliano Bordone, commissario del movimento per la zona Siracusa città, l’organigramma di Grande Sicilia in provincia può dirsi pienamente operativo in attesa, nelle prossime settimane, delle nomine nei dipartimenti tematici preludio all’avvio dei tesseramenti necessari per la fase congressuale”