La struttura si trova a Siracusa ed è chiusa da oltre un decennio

E’ allarme nel quartiere Epipoli, nella zona nord di Siracusa, per la presenza di un edificio abbandonato, che, un tempo, ospitava la Croce rossa. Molti bambini, ragazzini in particolare, hanno scambiato questo scheletro di immobile in un luogo di divertimento: alcuni giocano a nascondino, altri, invece, preferiscono tirare dei calci al pallone, di certo la situazione è assai pericolosa ed il timore che possa verificarsi un incidente è piuttosto concreto.

“Da alcuni giorni, la struttura abbandonata della Croce Rossa – spiega l’ex parlamentare regionale Vincenzo Vinciullo – ad Epipoli è diventata un luogo di gioco e di divertimento per i bambini e le bambine del quartiere del Villaggio Miano che, rischiando la vita, scorrazzano liberamente nei vari piani che sono privi di qualsiasi barriera di protezione che possa evitare di farli cadere e sfracellarsi al suolo”

L’appello è rivolto all’amministrazione comunale perché adotti dei provvedimenti al fine di evitare una tragedia. ”

“Contiamo che l’amministrazione comunale di Siracusa intervenga per ripristinare le condizioni di sicurezza minime sui luoghi, impedendo alle bambine e ai bambini l’accesso alla struttura abbandonata da decenni.

Riteniamo -ha concluso l’ex parlamentare regionale Vincenzo Vinciullo – che questo intervento debba essere

fatto già nella giornata di oggi, poiché la disgrazia è sempre dietro l’angolo e nessuno, da oggi, può dire di non sapere”.