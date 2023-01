intende raccontare la storia della sua famiglia

Ha deciso di scrivere un libro per raccontare “la nostra storia” Elin Mattsson, la mamma finlandese autrice, nei giorni scorsi, di una lettera in cui ha criticato il sistema scolastico italiano al punto da indurla a lasciare, insieme alla sua famiglia, Siracusa.

Le accuse al sistema scolastico italiano

La sua vicenda ha fatto il giro dei social ed è stata ripresa dalle principali testate giornalistiche italiane, aprendo una discussione sulla scuola italiana.

“Scriverò un libro”

La donna, evidentemente sorpresa dal successo mediato, ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, di raccontare la storia della sua famiglia, non limitata all’esperienza dell’istruzione dei suoi figli in Italia ma a quella personale, segnata dalle difficoltà di salute di uno dei suoi figli.

I problemi di salute del figlio

“Quando è nato il mio secondo figlio, siamo quasi riusciti – racconta Elin Mattsson – a tenerlo tre settimane prima che stesse per lasciarci. Il suo cuore si è davvero fermato. Lui è morto. Qualcuno però non ha permesso che accadesse. Da quel giorno ho giurato che vivrò pienamente la mia vita. Il nostro tempo qui è troppo breve. Viviamo al limite, con tutto, senza domande a riguardo”.

“Sto prendendo appunti”

La madre finlandese assicura che il successo mediatico legato alla sua lettera l’ha convinta a raccontare questo lato personale della vita della sua famiglia. “Sto prendendo appunti (ho ricevuto i miei documenti scritti dal nostro periodo in ospedale quando è nato) ma ora, dopo che il mio articolo scolastico è diventato COSÌ ENORME in tutte le notizie in Italia, scriverò la nostra storia. Ora capisco – dice Elin Mattsson -che la gente potrebbe voler sapere perché siamo diventati ciò che siamo diventati”.

“Mio figlio sta bene”

“Ultimo ma non meno importante qualsiasi editore che creda nella mia idea del libro, contattatemi al più presto! Tanti tanti abbracci famiglia Mattsson (ora sta bene mio figlio)” conclude Elin Mattsson