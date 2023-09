è ai domiciliari

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un 43enne siracusano per aver aggredito e minacciato i poliziotti intervenuti per placare gli animi dopo un incidente stradale.

L’incidente in via Sicilia

L’impatto tra i veicoli è avvenuto nella serata di ieri in via Sicilia, nella zona di viale Tunisi, a nord della città: in uno di questi mezzi c’era l’uomo che, fin da subito, avrebbe manifestato molto nervosismo.

Agente picchiato

E’ stato necessario l’intervento della polizia per provare a riportare la calma solo che con il 43enne non c’è stato molto da fare, infatti quest’ultimo, secondo quanto emerge nel racconto fornito dalla Questura di Siracusa, avrebbe sferrato un pugno ad uno degli agenti. I colleghi della vittima, non riuscendo a contenere l’esuberanza violenta del 43enne, avrebbero usato il taser, la pistola elettrica, allo scopo di immobilizzarlo.

In ospedale sono proseguite le minacce

E’ stato poi condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per essere sottoposto alle cure dei medici ma avrebbe proseguito con le minacce ai poliziotti, per cui, al termine degli accertamenti, è stato formalizzato l’arresto con le accuse di violenza, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato condotto nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, e nelle prossime ore sarà sentito dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. L’agente ferito ha rimediato delle lesioni giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi.

Violenza a Pachino

Un altro episodio di violenza si è registrato nel Siracusano. Gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 71 anni per il reato di lesioni personali ai danni di un 65enne, aggredito con calci, schiaffi e pugni. La vittima, poco prima, si era lamentata con il suo aggressore, che svolge la professione di artigiano, per una presunta superficiale esecuzione del lavoro commissionato. L’osservazione della vittima non è piaciuta al settantunenne che è passato alle vie di fatto picchiando il cliente.