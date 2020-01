Gli agenti di polizia di Siracusa hanno salvato una donna di 30 anni, picchiata a colpi di bastone dal convivente. L’uomo, 33 anni, è stato costretto a fare le valigie ed andarsene da casa come disposto da un provvedimento del tribunale.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione alla compagna è avvenuta questa notte, intorno all’1,15 dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Il trentatreenne si sarebbe armato di un bastone, trovato nell’appartamento, situato in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, per colpire la donna che avrebbe subito alcune contusioni. Non contento, l’indagato avrebbe afferrato un coltello minacciando la compagna che, a quel punto, avrebbe temuto per la sua incolumità.

Una richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa della Questura e poco dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti che sono entrati in casa, riuscendo a bloccare l’uomo.

“A seguito di quanto accaduto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli agenti hanno eseguito nei confronti dell’uomo la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.