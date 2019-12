Volanti

Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla sua ex moglie, considerato che aveva un divieto di avvicinamento emesso dalla polizia. Ed invece, un uomo di 37 anni, impiegato, non avrebbe resistito all’idea di poterli vedere e dopo aver saputo di trovarli ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, si sarebbe recato fin lì.

La donna aveva deciso di compiere una passeggiata insieme ai figli, approfittando della bella giornata in occasione di Santo Stefano ma tutto avrebbe immaginato tranne di incontrare il suo ex marito. La loro relazione sarebbe finita da tempo ma l’uomo avrebbe continuato a covare del risentimento nei confronti della donna e così avrebbe adottato un atteggiamento aggressivo. Talmente pericoloso, però, da convincere la vittima a raccontare tutto alla polizia, che, dopo alcune verifiche, tese a certificare, il comportamento tutt’altro che pacifico del trentasettenne, ha emesso un divieto di avvicinamento.

L’uomo avrebbe, però, voluto incontrare quella che ritiene ancora essere la sua famiglia e magari trascorrere del tempo insieme a loro nel periodo natalizio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, quell’incontro non avrebbe avuto, almeno all’inizio, alcuna conseguenza, ma, col passare dei minuti, la situazione sarebbe trascesa. La donna, temendo per la propria incolumità, avrebbe meditato di chiedere soccorso e poco dopo gli agenti delle Volanti si sono recati in Ortigia, nel punto indicato dalla donna.

Al termine degli accertamenti, il trentasettenne è stato allontanato ma ha poi rimediato una denuncia in Procura.