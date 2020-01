Una donna di 58 anni di Noto è stata denunciata dalla polizia per aver rubato alla vicina di casa gli indumenti stesi.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Noto, i rapporti tra i due erano piuttosto logori e con il passare del tempo sarebbero peggiorati in modo irreversibile.

Non si sopportavano e di recente avrebbero litigato per un parcheggio: un episodio che avrebbe reso il clima incandescente ma la cinquanatottenne se la sarebbe legata al dito ed avrebbe meditato vendetta.

E così, avrebbe deciso di fargliela pagare prendendo gli indumenti che la vicina aveva steso in balcone per un valore commerciale stimato dalla polizia in 500 euro.

Dopo la denuncia, gli agenti hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza che avrebbero immortalato l’indagata, per cui si è aperto un procedimento giudiziario.