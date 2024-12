il minore in una comunità

Il gip del Tribunale dei minori di Catania ha convalidato l’arresto nei confronti del 16enne siracusano accusato dalla polizia di essere l’autore dell’omicidio di Christian Regina, 40 anni, ucciso con una coltellata in un immobile in via Italia 103, nella zona nord di Siracusa. Nel corso dell’interrogatorio, il ragazzino, difeso dagli avvocati Giorgio D’Angelo e Franca Auteri, ha affermato di essere stato aggredito dalla vittima e sostanzialmente di non aver voluto causare volontariamente il decesso del 40enne.

La tesi della difesa

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della difesa, Regina avrebbe bussato alla porta di casa della nonna del minore ma con metodi aggressivi, proferendo minacce verso la donna che, affacciatasi dal balcone, avrebbe chiesto aiuto. Sotto l’immobile c’era il 16enne, appena arrivato con lo scooter, insieme alla fidanzata, ma preoccupato per la sorte della parente si sarebbe precipitato verso il pianerottolo dell’appartamento, armato di un coltello, di cui sarebbe entrato in possesso poco prima di guadagnare le scale.

Le minacce alla donna del 16enne

E così, il ragazzino, nel corso del suo interrogatorio, ha spiegato di aver visto Regina provare ad entrare con la forza nell’abitazione della donna ed avrebbe detto di aver visto l’uomo in stato di alterazione. A quel punto, gli avrebbe chiesto spiegazioni su quel comportamento violento ma la vittima, sempre stando alla tesi della difesa del ragazzo, si sarebbe scagliato verso di lui, procurandogli anche delle piccole lesioni all’altezza del collo.

La tragedia

Da lì a poco si è consumato il delitto: secondo il minore, la lama si sarebbe conficcata tra il petto e la spalla del 40enne, in modo accidentale. Lo si vedrà quando saranno resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo senza vita dell’uomo, in ogni caso serviranno anche gli esami tossicologici ed istologici.

Al termine dell’interrogatorio, il gip del Tribunale per i minori di Catania ha escluso il carcere per il 16enne che è stato trasferito in una comunità.