il segretario nazionale della uiltec

Saranno la settimana prossima a Priolo i manager di Goi Energy, il fondo cipriota nuovo proprietario delle raffinerie Isab Lukoil di Priolo. Una tappa annunciata dai sindacati che contano di poter incontrare i vertici della società. “Vogliamo comprendere cosa accadrà nei prossimi anni, per cui speriamo di incontrare la settimana prossima a Priolo la proprietà per accertarci su ciò che ha intenzione di fare” spiega Andrea Bottaro, segretario nazionale della Uiltec.

Il disappunto dei sindacati

I sindacati, comunque, mostrano disappunto, in quanto, in tutta la partita legata alla trattativa, sono stati esclusi. “In questo momento, non possiamo fare valutazioni perché dobbiamo prima parlare con la nuova proprietà. Non è innegabile che un passaggio di consegne è importante, però manifestiamo il nostro disappunto in quanto fino ad ora non abbiamo avuto alcuna interlocuzione con l’azienda. Inoltre, siamo arrabbiati con il Governo che, nonostante abbia avuto un confronto diretto con Goi Energy non ci ha mai coinvolto”.

“Azienda spieghi il piano industriale”

Il segretario nazionale della Uiltec chiede che il fondo cipriota spieghi la sua mission nella zona industriale. “D’altra parte, il tema non è solo la salvaguardia – dice Andrea Bottaro della Uiltec – dei livelli occupazionali legati alle due raffinerie, la proprietà ci deve dire quale è il piano industriale per questi stabilimenti che necessitano di investimenti che vadano nella direzione della Transizione energetica. Questo è il nodo fondamentale anche perché parliamo di una area industriale molto sensibile, incastonata in una zona strategica, sotto l’aspetto geografico e geopolitico. Insomma, vogliamo comprendere cosa accadrà nei prossimi anni.”

I paletti posti dal Governo

Il Governo nazionale, che ha esercitato il golden power, ha posto dei paletti prima della chiusura della trattativa tra le due parti, tra cui la tutela occupazionale, il mantenimento dei livelli produttivi, la presenza di un depuratore per l’impianto e la tracciabilità delle forniture del petrolio trattato.