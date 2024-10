aveva 55 anni

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto nella serata di ieri Damiano Chiaramonte, 55 anni. Una carriera segnata da tante esperienze, tra cui al Giornale di Sicilia ma per tanti anni è stato uno dei volti televisivi più noti di Siracusa: ha lavorato nell’emittente Tele Marte ed è stato stato direttore di Sicilia international. Vanta anche delle esperienze radiofoniche con Fm Italia, significativo il suo impegno nel sindacato dei giornalisti, intraprendendo azioni a tutela della professione. Si ricorda il suo impegno contro l’esercizio abusivo, fu uno dei primi segretari dell’Assostampa a presentare delle denunce in Procura.

Il lutto del sindacato siracusano

La segreteria e tutti gli iscritti ad Assostampa Siracusa piangono la scomparsa di Damiano Chiaramonte, collega giornalista professionista da sempre impegnato nel sindacato a difesa e tutela dei colleghi e della dignità e dei diritti della professione. Segretario provinciale di Assostampa Siracusa per due mandati dal 2005 al 2010, era stato rieletto nel 2014 rimanendo in carica fino al 2017.

Il sindacato siracusano

“Restare lucidi in questi momenti non è semplice – ha detto il segretario provinciale Prospero Dente insieme ai vice segretari Alessia Zeferino e Gaetano Guzzardo – Con Damiano scompare un altro pezzo di quel giornalismo cresciuto nelle redazioni e sulle strade. Un collega serio, preparato, sempre corretto nei confronti dei lettori. Va via soprattutto un amico – aggiunge Dente – che ha insegnato tanto e con cui sono onorato aver condiviso sogni, progetti e fatiche. Tutti noi ci stringiamo ad Alessia e ai suoi splendidi figli”.

Il cordoglio dell’Ordine dei giornalisti

L’Ordine dei giornalisti Sicilia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Damiano Chiaramonte, giornalista che ha svolto la professione prevalentemente in ambito televisivo e da sempre impegnato nel sindacato.

Segretario provinciale di Assostampa Siracusa per due mandati dal 2005 al 2010, era stato rieletto nel 2014 rimanendo in carica fino al 2017. La sua ultima esperienza professionale era stata la direzione di Siracusa Press, testata di cui era stato anche ideatore. Ai familiari le condoglianze del presidente Roberto Gueli e di tutto l’Odg Sicilia.