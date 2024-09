il primo di ottobre i funerali

E’ morto nelle ore scorse Sebastiano Russo, 47 anni, capitano dei carabinieri, in servizio al comando provinciale di Siracusa, in qualità di comandante del Nucleo Informativo. L’ufficiale è scomparso a causa di un male incurabile, con cui lottava da tempo solo che, nelle ultime settimane la sua condizioni si è aggravata fino all’epilogo drammatico.

I funerali

I funerali saranno celebrati domani, martedì 1 ottobre, nella basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Il cordoglio del sindaco di Buccheri

Tra i primi ad esprimere cordoglio il sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo. “Una notizia triste oggi che tocca la nostra comunità ed uno dei suoi più cari custodi. È venuto a mancare il Capitano dei Carabinieri Sebastiano Russo, nostro concittadino che da sempre è stato innamorato di Buccheri e dei Buccheresi. Alla famiglia esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Personalmente posso dire che in Sebastiano ho sempre trovato un uomo pronto ad ascoltare ed a dare sempre il giusto consiglio, rispetto a quanto necessario per la tutela della Nostra Comunità”.

La carriera nell’Arma

Nativo di Enna, il capitano Sebastiano Russo era entrato nell’Arma nel 1998 prestando i primi servizi in provincia di Reggio Calabria; dal 1999 al 2001 ha frequentato il corso biennale per Allievi Marescialli, per essere impiegato prima presso il Comando Provinciale di Milano e, successivamente, dal 2007 al 2011, all’ufficio Pubblica Informazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, fino al 2015, presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma. Dopo aver frequentato il 55° corso applicativo per Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Vicenza e dal 2016 di Alcamo. È stato quindi chiamato, nel 2019, al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto.