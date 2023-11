barbara bufardeci era anche vicepresidente dell'ortigia

E’ morta questa mattina a Siracusa, la sua città, Barbara Bufardeci, vicepresidente del circolo canottieri Ortigia e team manager della Nazionale italiana di pallanuoto femminile. L’annuncio lo ha dato nelle ore scorse la società biancoverde.

Il messaggio dell’Ortigia

“Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell’Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla. Mamma di Andrea Negro, ex atleta dell’Ortigia, ma anche mamma adottiva per tanti atleti, che con lei, sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile, sono cresciuti. Per tutti noi, Barbara è stata una grande amica, sempre presente, da dirigente, da team manager della nazionale femminile e, ultimamente, anche da vice-presidente. Con lei perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore”.

Il cordoglio del sindaco

Parole di cordoglio, a nome della città, sono state espresse dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“Il mondo dello sport siracusano perde una donna protagonista e competente, che era riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo della pallanuoto italiana.Chiunque l’abbia conosciuta – prosegue il sindaco Italia – sapeva che la sua arma vincente era la passione con la quale portava avanti i suoi impegni, e non solo a bordo vasca. Barbara Bufardeci è stata un punto di riferimento per generazioni di pallanuotisti e pallanuotiste e sono certo che l’Ortigia saprà onorarla con nuove importanti vittorie. La comunità siracusana è vicina alla sua famiglia”.

Per il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, “Barbara Bufardeci – afferma – lascia un enorme vuoto nella pallanuoto nazionale e tra i moltissimi siracusani che, da tanti anni a questa parte, hanno frequentato e frequentano la Cittadella dello sport. Non era dirigente da titoli sui giornali ma era una di quelle figure senza le quali è difficile costruire successi perché aveva doti indispensabili quando bisogna fare squadra ed essere vincenti. Mancherà a quanti l’hanno conosciuta, ai quali tutto il consiglio comunale esprime vicinanza”.