il prefetto di siracusa, giusi scaduto

.”Non si sono registrate denunce da parte di vittime dell’usura, solo 7 in merito alle estorsioni”. Lo ha detto il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, nel corso dell’incontro con i giornalisti avvenuto nell’istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Siracusa “Saverio Landolina Nava” in cui è stata illustrata l’attività della prefettura nell’anno che sta per concludersi.

Peraltro, 5 delle denunce legate al pizzo sono connesse ad un stesso episodio. In sostanza, l’intimidazione ai danni di un’attività ha causato il danneggiamento delle altre vicine.

“Un trend che dura ormai da un decennio”

“Purtroppo è un trend – dice il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto – che dura da almeno un decennio, quasi se si fosse esaurita quella spinta che ci fu tra la fine del secolo scorso e l’inizio degli anni Duemila da parte delle associazioni antiracket. E’ un fenomeno sul quale abbiamo la massima attenzione, in merito alle cause direi che sono riconducibili alla sfera sociale. Lo Stato c’è, infatti provvede ai ristori economici per le vittime di usura ed estorsioni, oltre alla tutela e protezione personale. Evidentemente, questo non basta, ed in corso una interlocuzione con le associazioni antiracket per capire come trovare dei nuovi percorsi”.

Le interdittive antimafia

Nel corso dell’anno, come fa sapere il prefetto di Siracusa, sono state emesse 9 interdittive antimafia per altrettante aziende agricole, operanti nella zona di Carlentini, a nord di Siracusa. Queste imprese, sotto il controllo di esponenti della criminalità organizzata, avrebbero ottenuto contributi pubblici, drogando non solo il mercato ma assumendo pure una posizione dominante in un settore così strategico. La Prefettura di Siracusa ha, inoltre, disposto la sostituzione di due professionisti facenti parte del gruppo di progettazione del nuovo ospedale di Siracusa

Aumento omicidi stradali

Preoccupa anche il dato legato agli incidenti mortali. “Siamo passati – dice il prefetto di Siracusa – da 4 a 13, le omissioni di soccorso sono cresciute in un anno, da 6 a 9. In aumento anche il trend dei soggetti segnalati per uso di droghe”.

Immigrazione

In merito al dato sull’immigrazione, il prefetto ha reso noto che sono stati adottati 167 provvedimenti di espulsione, sono state 378 le revoche dell’accoglienza ai migranti. “Per altro verso – dice il prefetto – , al fine di garantire l’integrazione e la coesione sociale ci sono 369 nuovi cittadini italiani e 179 lavoratori stranieri contrattualizzati”

I progetti con le scuole

Il prefetto di Siracusa ha investito risorse sul mondo della scuola, rendendosi promotore di diverse iniziative, tra cui quella legata al contrasto della dispersione scolastica. Nelle settimane scorse, è stato siglato un protocollo per arginare il fenomeno, piuttosto profondo nel Siracusano, come nel resto della Sicilia. Gli studenti dell’istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Siracusa “Saverio Landolina Nava”, in collaborazione con la Prefettura, hanno realizzato un video per promuovere l’attività didattica connessa alle esigenze del territorio.