il sindaco di siracusa

Il sindaco, Francesco Italia ha espresso soddisfazione per le parole del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha annunciato interventi urgenti di manutenzione su quattro fiumi siciliani, tra cui l’Anapo, per evitare eventi distruttivi come quelli provocati dal maltempo degli scorsi 9 e 10 febbraio. Il presidente Schifani ha garantito anche un piano che riguarderà ottomila corsi d’acqua siciliani.

Le richieste nell’incontro con Schifani

“La decisione – dice il sindaco Italia – va esattamente incontro alle richieste avanzate a gran voce da me e da altri sindaci del Siracusano in occasione della riunione di giorno 11 nella sede del Libero consorzio. Mi sembra una posizione di grande responsabilità rispetto a fenomeni che ormai si ripetono con troppa frequenza e che, per questo, richiedono misure adeguate”.

“Ora i risarcimenti dei danni”

“Il Comune attraverso l’ottimo lavoro degli uffici di Protezione civile – dice Italia – e dell’assessore Vincenzo Pantano, lo scorso anno ha effettuato numerosi lavori di pulizia nei canali di gronda presenti in città città ma, quando abbiamo chiesto ad altri enti di fare lo stesso per quelli di loro competenza, non abbiamo ricevuto risposta. Mi auguro di riscontrare su questa tematica una nuova consapevolezza da parte di tutte le amministrazioni.

“Adesso – conclude il sindaco Italia – rinnovo al presidente Schifani la richiesta di non trascurare il tema dei risarcimenti dei danni subiti da famiglie e imprese considerando che siamo ancora in attesa di ricevere ristoro per i danni del 2021”.

Regione finanzi i lavori per l’intera strada

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso dell’incontro al palazzo del Libero consorzio, aveva chiesto al presidente della Regione di predisporre il finanziamento per il rifacimento dell’intera strada, che lega la città a contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa.

“Il progetto esecutivo è stato consegnato – dice a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile, Enzo Pantano – per cui la Regione, con a disposizione 1,4 milioni di euro, potrebbe finanziare i lavori per l’intera strada. Per quanto ci riguarda, con quei 455 mila euro, porteremo avanti gli interventi su quel tratto ammalorato”