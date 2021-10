soccorso ai senzatetto

Sempre più critica la situazione nel Siracusano

Maltempo ed Apollo hanno isolato la zona nord della provincia

Augusta è isolata, le strade provinciali sono impraticabili

E’ la zona nord del Siracusano, quella maggiormente flagellata dal maltempo e da Apollo. Augusta è praticamente isolata, nelle ore scorse l’Anas ha chiuso il tratto autostradale della Siracusa-Catania in corrispondenza dello svincolo di Augusta. Si sono formati dei fiumi di acqua in città, le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti.

Famiglia isolata

E’ stata soccorsa da un gommone della Protezione civile di Siracusa una famiglia, la cui casa, situata in contrada Pantanelli, a sud della città, era circondata dall’acqua. Non potendo uscire, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Frattanto, un tratto di strada tra Ognina ed Fontane Bianche, zone balneare di Siracusa, è stata chiuso per l’esondazione di un torrente. Disposto il trasferimento di 25 persone che sono ospiti in un resort che è ricavato in questa zona.

Treni sospesi

A causa degli allagamenti tra Priolo, Augusta, Siracusa e Modica, al momento i treni sono sospesi, come comunicato dalle Ferrovie dello Stato

Niente bus

Frattanto, la Protezione civile he fatto sapere che l’Ast, l’azienda siciliana di trasporto pubblico ha sospeso le linee urbane ed extraurbane.

Assistenza ai senzatetto

Il personale della Protezione civile del Comune di Siracusa si è recato nell’area del parcheggio Talete, ad Ortigia, che è allagato. Qui vivono dei senzatetto ed a loro è stata prestata assistenza per evitare conseguenze drammatiche. Ci sono anche diverse case allagate nel capoluogo aretuseo.

Danni all’acquedotto

Danni all’acquedotto intercomunale Ferla-Buccheri che, a causa del maltempo, presenta delle gravi criticità.

Gli interventi dei Vigili del fuoco

Sono numerose le richieste di intervento arrivate ai Vigili del fuoco di Siracusa dalle prime ore della mattina.

“Il grosso del lavoro è concentrato nella zona nord della provincia, tra Siracusa, Augusta, Lentini e Priolo e riguarda allagamenti stradali, di edifici, alberi pericolanti ed auto in panne. Si sta dando priorità al soccorso a persone e al momento non si segnalazioni di particolare pericolo per le persone” spiegano dai Vigili del fuoco.

50 interventi in coda

Al momento circa 50 sono gli interventi in coda. “I vigili del fuoco stanno fronteggiando l’emergenza con il rientro di ulteriori squadre di personale libero dal servizio. Al momento 11 sono le squadre impegnate e altre sono pronte a partire da Catania. La sala operativa presidiata da comandante e funzionari è in costante collegamento con il Ccs presieduta dal prefetto per le attività di coordinamento con la Protezione civile” fanno sapere dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siracusa.

La situazione sulle strade provinciali

Siracusa: è stata chiusa via lido sacramento e traversa Case bianche

SP 10 Ferla-Cassaro-Buccheri, in entrata e in uscita da Ferla, si sono verificati cadute di massi e piccoli smottamento.

SS114 Priolo -Floridia – Cava Sorciaro, all’altezza svincolo Cava Sorciaro, ci sono allagamenti, ed è stata chiusa

SS114 (altezza CIAPI) strada non percorribile per allagamenti;

Strada Provinciale 104 per il mare verso Ognina – Fontane Bianche – Arenella impercorribile per tracimazione torrente

SP 12 Floridia – Cassibile non percorribile per allagamenti

Strada Provinciale 4 – Avola Antica si segnalano criticità

Strada Provinciale 36 SOLARINO – PRIOLO allagata (percorrenza ridotta)

Strada provinciale 36 Solarino – Diddino costone roccioso ceduto e strada a limitata percorrenza.

Strada Provinciale Diddino – Floridia a percorribilità ridotta

Le altre criticità

A Siracusa, viale Ermocrate allagato e strada Targia chiusa per intransitabilità. Ad Avola, allagato il piazzale dell’ospedale di Avola e si attende l’arrivo delle idrovore. Un albero caduto sulla SP14 Canicattini direzione Siracusa ha determinato l’impossibilità.