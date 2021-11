allagamenti tra siracusa e priolo

Maltempo in tutta la zona del Siracusano

Una frana si è abbattuta su una strada provinciale

Allagamenti tra Siracusa e Priolo

Livello dell’acqua preoccupante tra Pachino e Portopalo

Il maltempo si è abbattuto in serata anche nel Siracusano. Una frana si è abbattuta su un tratto della Provinciale 45, che lega i Comuni della zona montana. Il Comune di Cassaro ha invitato la popolazione alla prudenza perché quella porzione di strada è bloccata: non si può transitare in nessuna direzione. “Si avvisa la cittadinanza che lungo la SP45 dopo il ponte in direzione Giambra si è verificata una frana che impedisce la viabilità” è l’appello dell’amministrazione comunale.

Allagamenti tra Siracusa e Priolo

La Statale 114 da Siracusa verso Priolo è allagata ed il personale della Protezione civile è al lavoro perché alcuni automobilisti sono rimasti in panne. Diverse le chiamate di emergenza ai centralini delle forze dell’ordine. Nel capoluogo, l’acqua ha coperto diverse strade ma si teme per chi vive nelle zone balneari, tra cui Arenella e Fanusa, quelle maggiormente colpite dal ciclone Apollo.

Acqua sulla Pachino-Portopalo

Problemi anche nei collegamenti nella zona sud della provincia. Il livello dell’acqua si è alzato in modo preoccupante sulla strada tra Portopalo e Pachino. Gli automobilisti, con appelli sui social, stanno invitando a restare in casa, troppo pericoloso uscire in auto.

Allagamenti ad Augusta

Il maltempo ha flagellato anche Augusta, anch’essa provato dal ciclone Apollo ed assieme a Siracusa era stato il Comune più colpito. Le piogge hanno causato dei nuovi allagamenti, tra cui all’ingresso della città.

Incidente sulla Siracusa-Gela

Un incidente si è verificato in serata sull’autostrada Siracusa-Gela, in prossimità dello svincolo di Cassibile: un giovane di 29 anni ha perso il controllo della sua macchina, procurandosi delle lesioni. Sulle cause indagano gli agenti della Polizia stradale di Siracusa

Nubifragio nel Ragusano

Un nubifragio ha investito Vittoria intorno alle 12 di oggi. Il violento acquazzone ha devastato anche la fascia costiera, provocando allagamenti nelle strade e danni alle colture a pieno campo.

Molte auto sono rimaste in panne in alcune strade nella zona di santa Croce Camerina e nella fascia costiera. Danni anche nella città di Vittoria, con alcune zone completamente allagate.

Maltempo nel Catanese

Esondato il torrente Sbarda l’asino a Ramacca nella Piana di Catania. Gli automobilisti bloccati, sul posto carabinieri e polizia municipale.

Nell’Agrigentino

Sono soprattutto tra Menfi, Ribera e Sciacca i maggiori danni che si registrano a causa di queste continue piogge. Nella cittadina menfitana si parla addirittura di una ventina di famiglia che sono state costrette a lasciare la loro abitazione. Si segnalano diversi allagamenti come sul porticciolo sul Mandrarossa che è stato ostruito da vari detriti, non riuscendo più a smaltire le acque piovane. Altri allagamenti anche sul lungomare Stazzone, nelle vie Lido e Pompei e ancora in contrada Sovareto.