Strade parzialmente interrotte, tombini divelti e alcuni allagamenti si registrano nel Siracusano per un forte temporale che si è abbattuto in quella area.

Attivato il centro operativo comunale

E’ stato attivato il Centro operativo comunale. Tutte le squadre di volontariato e i tecnici stanno operando sul territorio per la verifica di eventuali danni.

Ricognizione della protezione civile regionale

E’ quanto emerge da un’attività di ricognizione telefonica in tutti i comuni dell’isola, con particolare attenzione a quelli interessati dall’allerta rossa per maltempo, della Sala operativa della Protezione civile regionale (Soris).

Pioggia debole e nebbia intensa nel messinese e catanese

Nel Messinese e nel Catanese c’è pioggia debole, nebbia intensa e venti deboli.

In numerosi comuni, i volontari della protezione civile stanno collaborando con le forze di polizia locale e con le amministrazioni comunali, effettuando sopralluoghi nelle aree abitate. Sono in corso verifiche sulla tenuta di canali, torrenti, tombini e altre infrastrutture.

Finora, la situazione appare sotto controllo, senza segnalazioni di disagi significativi.

100 vigili del fuoco impegnati a Catania

Situazione meteo migliorata in provincia di Catania, in 24 ore superati i 100 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, danni d’acqua, allagamenti e dissesti statici.

Allerta rossa in Sicilia orientale, stop ai treni e scuole chiuse

L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità rende noto che, a causa dell’allerta meteo rossa nella Sicilia orientale e di quella arancione nella Sicilia occidentale diramate dalla Protezione civile e delle ordinanze di molti sindaci, la programmazione ferroviaria di oggi in Sicilia sarà interessata da cancellazioni, rimodulazioni o limitazioni di percorso.

Chiusura di linee ferroviarie

Nello specifico, resteranno chiuse le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel Trapanese, cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea.

Cancellazioni e limitazioni di percorso

Sulla tratta Messina-Catania sono previste cancellazioni lungo la Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

«Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell’assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe che si preannunciano per la giornata di oggi».

L’allerta rossa in Sicilia orientale

Allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale. Il bollettino emanato ieri pomeriggio dalla Protezione civile regionale prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche

e dunque è stata proclamata la fase di allarme sulla parte nord orientale dell’Isola e in particolare sul versante jonico. Nella parte settentrionale del Messinese ci sarà allerta gialla, arancione nel resto della Sicilia, palermitano compreso.

Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Con l’allerta rossa e fase di allarme sono possibili frane e alluvioni estese, localmente anche molto gravi.

Like this: Like Loading...