è accaduto a siracusa

Non avrebbero saputo resistere alla tentazione di destare clamore nell’ultimo giorno del 2023 e così una coppia siracusana, marito e moglie, hanno deciso di postare sul proprio profilo social una foto eclatante.

La foto con la pistola

In quell’immagine, che, rapidamente, ha fatto il giro delle chat, registrando, peraltro, un cospicuo numero di interazioni e condivisioni, i due, lui 35 anni, lei 36 anni, entrambi con precedenti penali, apparivano abbracciati, con la donna, però, che impugnava una pistola, con il dito vicino al grilletto, come se stesse per premerlo e “salutare” con qualche sparo il nuovo anno.

La paura e la denuncia alla polizia

Un post che ha destato molta preoccupazione tra i residenti della zona, molti hanno temuto che un proiettile potesse creare danni, sia alle persone sia agli edifici, senza contare il timore di sapere dell’esistenza di una coppia armata in giro per la città. E così, quella foto è arrivata anche alle forze dell’ordine, in particolare agli agenti della Squadra mobile che hanno avviato le indagini per rintracciare i due coniugi: con i volti ed i nomi a disposizione, gli investigatori sono riusciti ad identificarli, del resto i loro precedenti hanno consentito ai poliziotti di non compiere troppe ricerche.

La perquisizione in casa

E così, nelle ore scorse, una volta conosciuto il domicilio della coppia siracusana, gli agenti della Squadra mobile si sono recati nella loro abitazione per un controllo. I due indagati quasi sono cascati dalle nuvole dopo aver visto la polizia bussare alla porta: è scattata la perquisizione, al termine della quale gli inquirenti hanno rinvenuto nell’appartamento una pistola a salve marca Bruni mod. 92, che, è stata posta sotto sequestro.

Pistola a salve, rispondono di procurato allarme

Non si trattava, dunque, di una arma vera ma marito e moglie sono stati lo stesso denunciati. Devono rispondere, secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, di procurato allarme.