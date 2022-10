tanti gli yacht ormeggiati alla marina

Una principessa bavarese si è sposata nel pomeriggio nella Cattedrale di Siracusa. Un matrimonio aristocratico che ha attirato moltissima attenzione in particolare in Ortigia dove in tanti hanno notato gli sposi e gli ospiti, molti dei quali arrivati a bordo di lussuosi yacht, ormeggiati alla Marina. La sposa era molto emozionata, ha indossato un abito lungo senza spalline.