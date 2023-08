“Meno navi nel Mediterraneo” Msc spiega la sua rinuncia a Siracusa

02/08/2023

“MSC Crociere comunica, con vivo rammarico, che nell’ambito della programmazione per la stagione estiva 2024 non è stato purtroppo possibile, al momento, includere Siracusa nei propri itinerari a causa della diminuzione del numero di navi disponibili in Mediterraneo, che non permette di scalare alcuni porti toccati con successo negli ultimi anni, tra cui appunto la località siciliana”.

Lo comunicano i vertici di Msc Crociere che confermano le indiscrezioni circolate ieri, in particolare diffuse dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sul disimpegno della compagnia da Siracusa.

“Per Msc potrebbe essere solo un arrivederci, non è escluso un ritorno. “La Compagnia auspica tuttavia vivamente di poter tornare ad annoverare al più presto Siracusa tra le proprie destinazioni: in forza sia dell’ottima accoglienza riservata dalla città ai propri crocieristi, sia della fattiva collaborazione e del prezioso supporto prestati dalle istituzioni, dalle autorità locali e dall’intera comunità portuale, in particolare dal sindaco Francesco Italia, che MSC Crociere tiene a ringraziare in maniera sentita”.

“La Compagnia auspica inoltre che a Siracusa possano concretizzarsi alcuni progetti, al momento al vaglio della Regione, in grado di fornire un’accoglienza più strutturata ai crocieristi” concludono i vertici della compagnia crocieristica.