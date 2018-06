un uomo è stato denunciato per ricettazione

Mentre a Noto (Siracusa) una giovane coppia si stava sposando ha ricevuto la visita dei ladri che si sono introdotti in casa ed hanno portato via due orologi, un telefono cellulare ed una medaglia.

La refurtiva però è stata trovata in poco tempo dalla Polizia di Stato, che, dopo aver fermato un’auto sospetta, ha trovato un uomo in possesso della refurtiva e l’ha denunciato per ricettazione.

Quanto rubato è stato restituito ai due sposini il giorno successivo alle nozze.