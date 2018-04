Sarebbero sette gli abusi edilizi commessi nella sua casa in campagna

“Noi non dobbiamo essere omertosi, dobbiamo dire le cose come stanno. Alla mia nipotina insegno a rispettare le regole” dice Santi Terranova, assessore alla legalità al Comune di Lentini in provincia di Siracusa intervistato da Ismaele La Vardera per la trasmissione Le Iene.

Ma l’assessore pare abbia più di qualche problema personale con “le regole”. Nella sua villa di campagna avrebbe costruito abusivamente una “tettoia” che in realtà sarebbe una veranda sostenuta con sei pilastri in cemento armato. E poi una piscina, quella che l’assessore chiama “una vasca di raccolta per l’acqua” con tanto di trampolino visibile dalle foto aeree.

Complessivamente, secondo il servizio delle Iene, sarebbero sette gli abusi edilizi commessi dall’assessore alla legalità per un totale di 117 metri quadrati fuori regola. E alla domanda di La Vardera se intenda ripristinare la situazione all’interno della sua villa risponde candidamente: “Non ripristino nulla, aspetto che me la vengano a demolire. Non toglierò l’abuso nella maniera più categorica, anzi me ne fotto…”. E la legalità è servita.

Qui il video integrale del servizio de Le Iene