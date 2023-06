è accaduto in viale tunisi, a siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno bloccato un migrante contro cui è stato usato il taser, la pistola elettrica in dotazione alla polizia da poco meno di un anno.

Migrante agitato

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, lo straniero era molto alterato, stando alle informazioni fornite dalla forze dell’ordine, ma non si comprende se fosse vittima di una crisi nervosa o avesse assunto sostanza alcoliche o psicotrope. Fatto sta che, nel corso di un controllo, avvenuto in viale Tunisi, a pochi passi dal supermercato Ard discount, il migrante avrebbe opposto resistenza e sarebbe stato pronto a scagliarsi contro gli agenti.

Uso dal taser

Uno di questi aveva con se il taser che ha usato per stordire lo straniero, poi immobilizzato a terra. Evidentemente, aveva con se ancora delle forze sufficienti per divincolarsi dalla presa e così ha provato a reagire: ci sono stati momenti di tensione anche perché il migrante ha attraversato la strada, inseguito dagli agenti che hanno usato ancora una volta la pistola elettrica. Questa volta, lo straniero è stato bloccato per poi essere trasferito al palazzo della Questura, in viale Scala Greca, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

La potenza del taser

Dalle informazioni fornite dalla Questura di Siracusa, il taser ha una potenza di 1,2 ampere, 10 volte meno rispetto alla corrente elettrica usata nelle abitazioni. In merito agli effetti, causa una inabilitazione muscolare per 5 secondi ma in ogni caso non sarà usato su alcune zone sensibili, come il viso, il collo ed i genitali. Il taser funziona anche se i fili che lancia non vanno a diretto contatto con la pelle di chi è colpito.

“Diversi studi scientifici hanno provato che può essere usato – disse la dirigente delle Volanti, Giulia Guarino nel corso della presentazione della nuova arma – anche nei confronti di persone che hanno un pacemaker. Un’altra zona sensibile sono gli occhi, il rischio di rimanere ciechi è alto ma le statistiche, su scala mondiale, sono basse sotto questo punto di vista. Si sono registrate 30 lesioni oculari”.