intervento di michelangelo giansiracusa

“Il Movimento Cinque Stelle, viste le disparate alleanze di questi anni ( governo giallo-verde prima, governo giallo-rosso dopo) non può certo dare lezioni di coerenza a nessuno”.

Lo afferma il segretario di Azione Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, che replica all’esponente del M5S, Paolo Ficara, che, ieri, ha contestato duramente il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, in merito alla posizione di quest’ultimo sulla gestione dei migranti. Il primo cittadino ha affermato che le Ong devono procedere verso i loro paesi di origine. Ficara, ex deputato nazionale, ha detto che Italia ormai strizzo l’occhio al Governo Meloni.

“Sindaco non strizza occhio a Meloni”

“Il sindaco Italia non ha mai strizzato l’occhio a nessuna parte politica, ma agito sempre per profonde convinzioni etiche e politiche. Meno che mai ad un Governo di destra quale quello attualmente alla guida del Paese” spiega Giansiracusa, che ricorda le politiche dell’accoglienza adottate dall’amministrazione.

“Le recenti dichiarazioni del dottor Paolo Ficara sono l’ennesimo pretesto di polemica sterile. La stessa da un lato è evidentemente superata dalle successive dichiarazioni fornite a chiarimento dallo stesso sindaco, dall’altro dalle politiche attive di accoglienza e dai progetti promossi dall’Amministrazione comunale sul tema dei migranti che sono e restano la migliore risposta a chi continua a strumentalizzare e a ridurre a bagarre la dialettica politica”.

Decreti sicurezza votati dal M5S

Il segretario di Azione Siracusa rispolvera i decreti sicurezza del Governo Conte. “Vorrei, piuttosto, ricordare a Paolo Ficara che i vergognosi decreti sicurezza sono stati da lui votati e dal suo partito politico, inoltre vorrei, ancora, ricordare a Paolo Ficara che le categorie del centro destra e del centro sinistra sono state superate dalle ultime elezioni politiche.

“Governo a trazione settentrionale”

“Il paese, oggi, è guidato da un governo di destra a trazione settentrionale, vista la mortificazione subita dalla Sicilia, in particolare nella individuazione della compagine governativa, il movimento cinque stelle rappresenta la forza di opposizione populista ( in passato sovranista oggi di estrema sinistra) e poi ci sono ancora le altre forze di opposizione del Pd e quella liberale riformista del Terzo Polo. Alimentare contrapposizione non ci appartiene”

“Invitiamo, per tale ragione, tutti i movimenti civici e le forze politiche sane della città a partecipare ad un progetto condiviso per il bene comune a partire dal Presidente del PD, Paolo Amenta che ha tracciato un percorso chiaro e un metodo di lavoro che apprezziamo” conclude Giansiracusa.