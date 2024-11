avviate le indagini

Uno sbarco di migranti si è verificato nel pomeriggio sulla costa di Siracusa. In particolare, il barchino, con a bordo circa 20 persone, presumibilmente originarie del Bangladesh, è approdato nello specchio di mare di Ortigia, il centro storico di Siracusa, in prossimità del parcheggio Talete.

La fuga

A quel punto, gli stranieri sono scappati in direzione di Ortigia, tra le stradine del quartiere della città per evitare di essere intercettati dalle forze dell’ordine.

Le indagini

Sono in corso le ricerche per rintracciarli, frattanto la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta che dovrà far luce se quel barchino è stato accompagnato fin lì con una nave madre.

Sbarchi a Lampedusa

Altri quattro sbarchi di durante la notte a Lampedusa: in tutto sono arrivati in 208. All’hotspot, dopo gli ultimi trasferimenti con il traghetto di linea, ci sono 526 ospiti. In mattinata, con la motonave Sansovino, altre 201 persone lasceranno la struttura di accoglienza. Una motovedetta della guardia di finanza ha avvistato e soccorso una lancia di 10 metri con a bordo 141 bengalesi, egiziani, eritrei, libici, marocchini, pakistani, siriani e sudanesi. Fra loro pure dieci donne e due minori.

Gli interrogatori

Hanno riferito di essere partiti da Zawia, in Libia, pagando da 5 a 7mila dollari ed essere intenzionati ad andare in Francia, Germania e Olanda.

Le motovedette dell’assetto Frontex e delle fiamme gialle, inoltre, hanno bloccato tre barchini con a bordo 24, 26 e 17 migranti pakistani, siriani, sudanesi, etiopi e afghani. I primi due gruppi, secondo quanto riferito, erano a bordo di gommoni salpati da Ras Agedir, in Libia. Gli ultimi su un natante in vetroresina partito da Tripoli. Da ieri, sull’isola, in 24 ore, sono arrivate, con 12 mezzi, 571 persone.

Un gommone con circa 25 persone si trovava stamane nel Mediterraneo centrale. I migranti hanno lanciato l’allarme, raccolto da Alarm Phone, dall’area Sar di Malta: da ore erano alla deriva.