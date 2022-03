ad avola, nel siracusano

Gli agenti di polizia hanno eseguito un provvedimento, emesso dal Questore di Siracusa, che dispone la sospensione per 20 giorni di un centro di raccolta scommesse ippiche e sportive sito ad Avola.

Minori e persone senza Green pass nel locale

Il provvedimento è scaturito dopo un controllo effettuato dagli agenti che hanno accertato la presenza all’interno del locale di 2 minori e di 2 persone, che erano prive del Green pass come previsto dalla normativa in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Un caso analogo a Catania

Anche nel Catanese si è verificato un caso analogo. In un centro scommesse sono state trovate persone prive Green pass. A scoprirlo i carabinieri nel catanese, per titolare e clienti sono scattate le sanzioni.

Ultimi giorni di emergenza

La fine dello stato d’emergenza e, nel volgere di poche settimane, anche lo stop a Green pass e mascherine: l’Italia si avvia al ritorno alla normalità, o meglio alla convivenza con il virus, che continua a circolare ampiamente. Non vengono più lasciati senza stipendio gli irriducibili no vax (sanitari esclusi), e di fatto non ci saranno più le quarantene, sostituite dall’autosorveglianza.

Dal 1 APRILE

Dopo oltre due anni l’Italia non sarà più in stato di emergenza Covid, di conseguenza decadono il Comitato tecnico scientifico e la struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto ci sarà una unità operativa ad hoc, “per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, operativa fino al 31 dicembre. Tramonta anche il sistema dei colori, ma il monitoraggio proseguirà.

Non sarà più necessario avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Per la ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, servirà il pass base. Stop al certificato anche sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà l’obbligo di indossare le mascherine fino al 30 aprile. Dal primo aprile decade, inoltre, il limite alle capienze nelle strutture e dunque anche negli stadi – dove per accedere sarà richiesto il Green pass base – sarà possibile occupare il 100% dei posti.