il cadavere rinvenuto a pachino

Secondo fonti investigative, l’agricoltore di 72 anni trovato senza vita tra le serre di una zona di campagna di Pachino sarebbe deceduto per cause naturali.

Le cause del decesso

E’ quanto sarebbe emerso nella stessa serata di ieri quando gli inquirenti, dopo una segnalazione, si sono recati sul luogo in cui era stato visto un cadavere. A quanto pare, da una prima ispezione non sarebbero emerse ferite sul corpo dell’uomo, né legate ad un’aggressione né riconducibili a ferite da arma da fuoco o da taglio.

Il malore della vittima

Presumibilmente, la vittima avrebbe avvertito un malore che non gli avrebbe dato scampo. Non rientrando nella sua abitazione, parenti ed amici si sarebbero allarmati, da qui le segnalazioni alle forze dell’ordine.

Non c’era più nulla da fare per il 72enne, il suo cuore aveva cessato di battere da un pezzo e così il suo cadavere è stato prelevato e trasferito nella camera mortuaria. Non sarà necessaria, a questo punto, l’autopsia visto che gli inquirenti protendono per un decesso per morte naturale.