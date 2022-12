Accoltellato nel Palermitano ma è un giallo, la vittima non parla

Ignazio Marchese di

17/12/2022

Giallo a Palermo su un uomo accoltellato. Il ferito, dopo una serie di racconti confusi, decide di non voler più parlare.

In ospedale gravemente ferito

Un uomo di 44 anni è stato accoltellato a Palermo, almeno secondo l’ipotesi degli investigatori. Si è presentato in ospedale con una ferita all’addome ma dopo le prime cure i medici, non credendo al suo racconto, hanno chiamato la polizia. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile indagano sull’episodio avvenuto mercoledì sera, quando un uomo di 44 anni è arrivato in auto al Buccheri La Ferla, dove poi è entrato in codice rosso, mentre si tamponava un taglio da cui perdeva molto sangue.

Le diverse versioni

I sanitari hanno preso in carico l’uomo e medicato la ferita, simile a un foro, cercando anche di chiarire come se la fosse provocata. Il 44enne prima avrebbe detto di essersi fatto male mentre lavorava a Borgetto. Poi avrebbe cambiato versione dicendo di essersi ferito, in circostanze poco chiare, a Partinico. Infine avrebbe riferito di essersi provocato quel taglio cadendo su una ringhiera vicino casa di sua zia.

In silenzio davanti ai poliziotti

A quel punto gli investigatori della squadra mobile sono stati contattati dai medici. Secondo questi ultimi quella ferita non era compatibile con un incidente di quel genere. Gli agenti hanno raggiunto l’ospedale per ascoltare il 44enne, con precedenti di polizia per spaccio. L’uomo però si sarebbe chiuso in sé stesso, decidendo di non collaborare con gli investigatori. Il sospetto è possa aver avuto una lite, per ragioni ancora da accertare, nella zona di Brancaccio.

Nei giorni scorsi un arresto

Proprio nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un giovane di 29 anni a Palermo, accusato di tentato omicidio per avere accoltellato un uomo a Borgo Vecchio. Le indagini sono state avviate la sera dell’8 giugno dopo la segnalazione dei sanitari del pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Hanno medicato un uomo che aveva riportato ferite alla pancia, alle braccia e al costato. In un primo momento i familiari, nel frattempo arrivati in ospedale, avrebbero riferito che la persona ricoverata si sarebbe stata ferita durante una lite stradale.