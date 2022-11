I poliziotti hanno individuato testimone

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un giovane di 29 anni a Palermo accusato di tentato omicidio per avere accoltellato un uomo a Borgo Vecchio.

Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile la sera dell’8 giugno dopo la segnalazione dei sanitari del pronto soccorso del Buccheri La Ferla che hanno medicato un uomo che aveva riportato ferite alla pancia, alle braccia e al costato.

In un primo momento familiari, nel frattempo arrivati in ospedale, avrebbero riferito che la persona ricoverata si sarebbe stata ferita durante una lite stradale.

I poliziotti sono riusciti a individuare un testimone secondo cui la vittima sarebbe stata ferita con un coltello in via Collegio di Maria al Borgo. Nonostante questa indicazione, il testimone non sarebbe riuscito a fornire altri dettagli. Le indagini sono state caratterizzate da un clima di profonda omertà. Anche i familiari avevano dato alcune indicazioni, che poi hanno ritrattato.

La vittima, dopo essersi ripresa, avrebbe raccontato di non ricordare molto se non il fatto che a colpirlo fosse stato un uomo. Gli investigatori sarebbero poi risaliti all’appartamento dell’indagato, acquisendo poi le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso le fasi precedenti al ferimento e trovando degli indumenti ancora sporchi di sangue.

Da chiarire il movente

Resta da chiarire il movente del tentato omicidio e da accertare se l’arrestato, accompagnato al Pagliarelli, sia stato aiutato da qualche che avrebbe provato a insabbiare quanto accaduto quel giorno.

Rissa tra famiglie, quattro feriti in piazzetta della Pace

Pochi giorni fa, una rissa tra due famiglie è finita con tre donne ferite e un uomo trasportati tutti in ospedali. Alcuni di questi sono feriti da arma da taglio altri con traumi alle testa per avere ricevuto colpi di casco. E’ successo in piazzetta della Pace. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di tre donne e un uomo che stanno per essere portati all’ospedale Villa Sofia a Palermo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini sono condotte dalla polizia che sta cercando di ricostruire quanto avvenuto.