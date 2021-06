la tragedia sul lavoro

Celebrato il rito funebre di Sebastiano Presti, 45 anni, di Avola

E’ rimasto vittima di un incidente sul lavoro

Tanta commozione in chiesa

Si sono celebrati ad Avola i funerali di Sebastiano Presti, l’operaio di 45 anni vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile in via Caldarella, ad Avola.

Tanta commozione e lacrime nel corso del rito funebre, durante il quale il parroco ha provato a lenire il dolore dei familiari e degli amici. La vittima lascia la moglie ed due figli. ” Oggi i funerali di un giovane padre vittima sul lavoro che lascia moglie e figli. Tutta la città si stringe attorno alla famiglia” ha detto il sindaco di Avola, Luca Cannata.

L’inchiesta

La Procura di Siracusa, prima della restituzione della salma, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo di Sebastiano Presti.

Cantiere sotto osservazione

Il cantiere dove si è consumata la tragedia è stato posto sotto sequestro: servirà esaminarlo con calma, è probabile che i magistrati si avvarranno di una consulenza tecnica in grado di comprendere lo stato in cui versava quell’immobile ma ciò che più conta è sapere se vi fossero tutte le condizioni di sicurezza in quel luogo di lavoro.

Dall’epilogo dell’incidente, con la tragica scomparsa del 45enne, agli inquirenti sono sorti molti dubbi, in ogni caso saranno sentiti i titolari dell’azienda edile presso cui era alla dipendenze Sebastiano Presti.