Un uomo di 77 anni è morto in un incidente di caccia avvenuto questa mattina in via Litoranea priolese, a Priolo, nel Siracusano. Dai primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un incidente autonomo e non di un decesso riconducibile ad proiettile di un altro fucile ma saranno i successivi approfondimenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, a ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Forse l’arma sarebbe esplosa, non dando scampo al 77enne, oppure, dopo aver premuto il grilletto il proiettile a causa di un rimbalzo con una superficie sarebbe tornato indietro centrando fatalmente la vittima. Da verificare anche l’ipotesi del suicidio ma gli inquirenti, per il momento, mantengono un profilo riservato.

La tragedia nel Messinese

Tragedia nella frazione di Serro, nel comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina. Salvatore Fabio di 27 anni ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare, durante una battuta di caccia da un colpo partito accidentalmente dal fucile del padre.

La ricostruzione

Pare che la vittima sia stata colpita in maniera accidentale da un colpo partito da un fucile da caccia, regolarmente detenuto dal padre. I familiari che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativo di rianimarlo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Giovane conosciuto e apprezzato

La comunità di San Pier Niceto è sotto shock per l’accaduto. Il giovane era conosciuto e apprezzato, e la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti nello sconforto. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta e sequestrato il fucile per ulteriori accertamenti tecnici.

Il dramma a Messina

Qualche settimana fa due donne, madre e figlia, di 89 e 62 anni sono state trovate morte nella propria casa in via del Fante all’Annunziata a Messina. Si sono succeduti all’interno dello stabile le operazioni della polizia scientifica e del medico legale.

Sui corpi delle due donne gli agenti non hanno trovato alcun segno di violenza e nell’appartamento neanche un messaggio d’addio. La casa era in ordine, niente farmaci o tubetti vuoti di medicine nelle vicinanze dei corpi che possano dare contezza immediata di un gesto estremo.

