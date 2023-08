era nella sua moto ape a carlentini

E’ stato trovato morto Filadelfo Alessandro, l’89enne di Lentini scomparso da lunedì. I carabinieri lo hanno rinvenuto a bordo della sua moto ape in via Agnone, a Carlentini, nei pressi di un ex istituto scolastico. Erano stati i familiari, nei giorni scorsi, a denunciarne la scomparsa. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato è deceduto per cause naturali, in sostanza avrebbe avuto un malore salvo poi morire. Il ritrovamento, però, non è avvenuto in un luogo impervio ma in un centro urbano.