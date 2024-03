Un incidente mortale si è verificato questa notte poco prima delle 2 in via Elorina, a Siracusa. Secondo quanto emerso nelle indagini della Polizia municipale, una macchina, una Fiat Punto con a bordo un uomo, un 45enne di origini marocchine, è finita contro un muretto di un supermercato.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro del mezzo e della salma per consentire agli aventi della Polizia municipale di compiere altri accertamenti.

La morte sulla 115

Antonio Araca, 49enne di Messina, è la vittima del tragico incidente che si è verificato ieri sulla statale 115 a Sciacca. L’uomo viaggiava a bordo di una Renault Laguna in direzione Agrigento. L’auto è rimasta coinvolta in un sinistro con alcuni autocarri.

L’impatto è stato fatale ed ha restituito una scena agghiacciante che si è presentata ai primi soccorritori giunti sul posto. Subito è stato chiesto e ottenuto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in quella zona della statale 115. Per Araca, però, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti del commissariato di polizia di Sciacca sono stati impegnati nei rilievi per tutta la giornata di ieri.

La statale 115 era stata riaperta al traffico pochi minuti prima

Una giornata di inferno sulla statale 115 che era stata riaperta al traffico da pochi minuti quando è avvenuto l’incidente dopo l’interruzione, avvenuta qualche ora prima, a seguito dell’individuazione di una fuga di gas dall’impianto Gpl della stazione di servizio Q8, di fronte l’ospedale.

Il traffico ha complicato i soccorsi

Ed il traffico particolarmente intenso ha reso complicati i soccorsi. Da Caltanissetta si è alzato in volo un elicottero del 118, atterrato poco dopo a qualche metro dal luogo della tragedia. Per l’automobilista non c’è stato niente da fare.

File chilometriche

Inevitabile che, subito dopo l’incidente, ci sia stata una nuova interruzione del traffico con incolonnamenti da e per Agrigento lunghi diversi chilometri. Disagi alla viabilità sono continuati fino alla serata di ieri nella zona si procedeva a senso unico alternato.

