Dal garage di casa alla corsa verso un trauma center di Catania. Un incidente domestico si è verificato in via Monti Nebrodi, a Siracusa, dove un uomo ha riportato una grave ferita a un piede durante alcune operazioni con un macchinario da giardinaggio. Tra le ipotesi, quella che possa essere rimasto coinvolto nell’utilizzo di una motozappa.

Intervento dell’elisoccorso

La gravità dell’infortunio ha reso necessario il ricorso all’elisoccorso. Ma raggiungere il luogo dell’incidente con il velivolo non era possibile. È stato così organizzato un trasferimento del paziente verso la zona della Pizzuta, dove l’elicottero ha potuto atterrare in una rotatoria nei pressi di via Braille.

I soccorsi

A coordinare le operazioni sono stati i sanitari del 118, intervenuti insieme alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato affidato all’equipaggio dell’elisoccorso per il trasferimento in una struttura specializzata di Catania.