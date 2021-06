Movida movimentata ad Avola

Ragazzini ubriachi hanno lanciato bottiglie

Indagini concentrate per identificare i responsabili

E’ allarme ad Avola per le scorribande di un gruppo di giovani a Mare vecchio, una delle zone più suggestive e frequentate della città. Secondo alcune testimonianze, dei ragazzi, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbero molestato dei passanti e si sarebbe assistito anche ad un lancio di bottiglie, per cui si è reso necessario l’arrivo dei carabinieri e della polizia.

Caccia ai responsabili

Le indagini dei militari sono immediatamente scattate per identificare i responsabili e non è escluso che nelle prossime ore scatteranno dei provvedimenti. Frattanto, in città si è acceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida e soprattutto sull’uso smodato di alcool. Secondo alcuni testimoni, si sono già verificate lite e risse in questa porzione di città ed il tema della sicurezza è diventato ormai centrale ad Avola.

Le testimonianze

Il confronto si è soprattutto concentrato sui social, tanti i commenti di preoccupazione per una situazione che rischia, con il passere del tempo, di degenerare. Secondo un residente, il borgo marinaro di Avola “non può diventare un luogo di scontro – scrive un abitante di Avola sui social – fra bande di minorenni, ma deve diventare luogo d’incontro per giovani e meno giovani. Va vietato l’uso di alcool per i minorenni ma non sulla carta, concretamente con sanzioni e anche chiusure temporanee dei locali che violano tale disposizione. Alla lunga col rispetto delle regole ci sarà maggiore presenza delle persone”.

“Basta con le risse”

La richiesta è quasi sempre la stessa: più controlli e sanzioni dure contro chi somministra alcolici ai minorenni. “Fatelo chiudere i locali che danno alcool ai minorenni. Controllate di più visto che i genitori non lo fanno ed emettere multe salate per dare l’esempio. Il borgo marinaro non può diventare luogo di risse e vandalismo”