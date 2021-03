i controlli della polizia

Controlli anti movida della polizia di Siracusa

Chiuso un circolo privato dove si erano ritrovate alcune persone

Il titolare ed altre 3 persone sono state sanzionate

Gli agenti della Divisione amministrativa e sociale della Questura di Siracusa hanno chiuso per 3 giorni un circolo sportivo, situato nel quartiere della Borgata, a Siracusa.

Le sanzioni

Durante un controllo, si è scoperto che il bar, ricavato all’interno dell’attività, era in funzione e dentro c’erano il proprietario ed altre 3 persone, tutte quante sanzionate per le violazioni alle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Più in generale, il circolo era aperto “nonostante il divieto assoluto di apertura per le attività riguardanti i centri culturali, sociali ed i locali ricreativi” fanno sapere dal palazzo della Questura.

Stretta alla movida

Contestualmente, gli agenti della Divisione amministrativa della Questura di Siracusa , al comando del dirigente Massimo De Grande, hanno compiuto dei controlli, in chiave anti movida, nella zona centrale della città, in prossimità del Santuario della Madonna delle Lacrime, attorno al quale ci sono diversi locali. “Nel complesso sono state sanzionate 7 persone per avere consumato sulla pubblica via bevande dopo le ore 18. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 21.000 euro” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa. Le verifiche proseguiranno per tutto il fine settimana.

Arresto per evasione

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione, Giuseppe Merlino, siracusano di 42 anni, allontanatosi dalla sua abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari. Come disposto dalla Procura di Siracusa è stato riportato a casa.

Furto di auto

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato, a ridosso di via del Santuario, Stefano Conselmo, siracusano di 35 anni, con precedenti penali, sorpreso mentre cercava di rubare un’autovettura. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato un detenuto in permesso premio che si

erta allontanato dal proprio domicilio.