i controlli della polizia

Sanzioni della polizia di Noto a giovani trovati in giro senza mascherina ed assembrati

Nel complesso sono state 21 le persone multate per le violazioni anti Covid19

Tra i trasgressori, giovanissimi che si erano portati da casa i superalcolici

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto, nell’ambito dei controllo anti Covid19, hanno sanzionato 21 persone, perlopiù giovanissimi, o perché erano senza mascherina o perché non avevano rispettato il distanziamento. Una operazione per stroncare la movida, una delle principali cause della diffusione del virus.

Alcolici da casa

Nel corso degli accertamenti, la polizia, al comando del dirigente Paolo Arena, si è accorta di una nuova tecnica dei ragazzi per consumare alcolici: portarseli da casa, aggirando così la zona arancione che impone restrizioni ai titolari dei bar e di altri locali. Infatti, in un controllo, scattato in pieno centro storico, alle spalle di Palazzo Ducezio, la sede del Comune di Noto, gli agenti hanno individuato 7 ragazzi, 5 donne e 2 maschi, che avevano con se delle bottiglie contenenti vino e vodka, per metà già svuotate.

Le sanzioni

“Nei controlli nel centro storico sono state identificate 85 persone, controllati 55 veicoli e sanzionate 21 persone per aver violato le norme anti covid e 12 persone per aver violato il codice della strada per complessivi 16.000 euro di sanzioni amministrative” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Movida a Siracusa

Due giorni fa, gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno imposto una stretta alla movida in Ortigia, il centro storico della città e luogo simbolo della movida, preso d’assalto dai ragazzi, con tanto di bicchieri mano ma soprattutto senza mascherina e praticamente assembrati.

Giovani in fuga

Non appena hanno visto le forze dell’ordine, molti giovani, per evitare di incappare nelle sanzioni, hanno preferito porre fine alla serata e fuggire ma gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, sono riusciti lo stesso ad emettere delle multe ad alcuni di loro perché trovati senza mascherina. I controlli si sono estesi anche nell’area compresa tra la Fontana Aretusa ed il Castello Maniace. Anche in questo caso, diversi giovani, molti dei quali stavano consumando in un locale, sono scappati ma nel corso degli accertamenti gli investigatori hanno multato il titolare di un pub.