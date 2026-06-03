Ancora un episodio di movida violenta scuote una delle mete turistiche più frequentate della Sicilia sud-orientale. Una rissa che ha coinvolto circa venti persone è scoppiata poco prima della mezzanotte nel centro storico di Marzamemi, borgo marinaro a sud di Siracusa, tra i locali affollati di via Regina Elena, seminando il panico tra residenti e turisti.

La paura

Il violento scontro, al quale avrebbero preso parte esclusivamente cittadini italiani, si è consumato sotto gli occhi di decine di avventori e operatori commerciali della zona. La scena è stata inoltre ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo la strada, immagini che potrebbero rivelarsi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le ambulanze

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze per assistere i feriti, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa e accertarne le responsabilità.

I turisti spaventati

Numerosi i testimoni presenti al momento del tafferuglio. Alcuni turisti, impauriti dall’escalation di violenza, hanno lasciato in fretta l’area cercando riparo nei vicoli adiacenti o all’interno dei locali. Gli investigatori stanno ora acquisendo le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze per fare piena luce sull’accaduto.