i controlli dei carabinieri di siracusa

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno bloccato due giovani ubriachi arrivati in auto a Marzamemi, il borgo marinaro a sud del Siracusano, al centro di violenti episodi di violenza legata alla movida.

Le risse a Marzamemi

Il controllo è scattato dopo l’allarme scattato a seguito delle risse scoppiate in occasione del 25 aprile che hanno coinvolto numerosi ragazzi, alcuni dei quali hanno scaricato la loro incomprensibile rabbia, alimentata dall’alcool, contro i commercianti della zona.

Vertice in Prefettura

C’è stato anche un vertice in Prefettura per coordinare i controlli ed evitare il ripetersi di episodi simili, al punto che il sindaco di Pachino, Carmela Petralito, ha disposto, con un’ordinanza, la sospensione di ogni evento musicale, fino a nuovo ordine.

L’ordinanza del sindaco

“In tutto il territorio del Comune di Pachino -ha detto il sindaco – sono sospesi gli eventi di intrattenimento musicale attuati all’esterno degli esercizi pubblici. E’ però consentita la diffusione sonora di sottofondo internamente alla sola area di pertinenza, a volume tale da non costituire immissione all’esterno della stessa area”.

Test alcolemico positivo per 2 giovani

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno sottoposto i due conducenti di auto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo, per cui si è proceduto alla denunce in Procura.

Denunciati in Procura

Questo significa che gli indagati saranno sottoposti ad un procedimento giudiziario ma i guai per loro non sono finiti, in quanto gli sarà ritirata anche la patente.

“Se non si fermano questi disturbatori, Marzamemi rischia di diventare un luogo della degenerazione. Altro che turismo. Di fronte a questi episodi di violenza, saranno tante le famiglie a rinunciare alle vacanze e cominceranno le disdette negli alberghi, case vacanze, b&b e ristoranti. Dopo due anni di pandemia sarebbe una vera mazzata per l’economia locale” ha denuncia un operatore turistico di Marzamemi. Della vicenda, si è anche occupato il Pd che ha sollevato l’allarme”