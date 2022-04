l'allarme di un operatore turistico del siracusano

“Se il Far west è cominciato ed ancora non è arrivata l’estate, figuriamoci cosa accadrà in pieno agosto a Marzamemi“.

A stigmatizzare gli ultimi episodi di violenza accaduti lo scorso 25 aprile, 4 risse in vari punti del borgo, è Riccardo Gennuso, imprenditore nel settore turistico, pure nella frazione di Pachino. L’imprenditore, figlio dell’ex parlamentare Ars, Pippo Gennuso, paventa scenari di violenza nei prossimi festivi.

“Le risse potrebbero ripetersi”

“Siamo alla vigilia della festa del 1° Maggio ed il rischio che succeda il bis è reale. Se non si fermano questi disturbatori, Marzamemi rischia di diventare un luogo della degenerazione. Altro che turismo. Di fronte a questi episodi di violenza, saranno tante le famiglie a rinunciare alle vacanze e cominceranno le disdette negli alberghi, case vacanze, b&b e ristoranti. Dopo due anni di pandemia sarebbe una vera mazzata per l’economia locale”.

Ragazzini violenti

“Purtroppo – aggiunge Riccardo Gennuso – ci sono dei ragazzini in stato di ebrezza a provocare le risse a Marzamemi che alla fine finiscono nel coinvolgere anche gli adulti. Questi soggetti oltre a rovinare l’immagine dei luoghi, danneggiano interi settori del commercio, come bar, pub e ristoranti”.

Daspo urbano

“Servono più uomini e donne delle forze dell’ordine, perchè i violenti vanno identificati e magari sanzionati con il Daspo urbano. Impedire loro di mettere piede nella borgata in base a quanto stabilisce il questore . Occorre pure istituire a Pachino un tavolo tecnico composto dall’amministrazione, dai commercianti, dagli imprenditori e dalle associazioni di categoria. Occorre blindare Marzamemi prima che sia troppo tardi”.

Allarme del Pd

“Le notizie preoccupanti che arrivano da Marzamemi, teatro nella giornata di ieri di risse tra giovani, aggressioni e minacce ad alcuni commercianti del luogo, suonano terribili e richiamano inevitabilmente ciò che solo la scorsa settimana è avvenuto a Siracusa” spiega il segretario del Pd di Siracusa, Salvo Adorno, che parla di emergenza.

Emergenza legalità

“Ci troviamo davanti ad una vera e propria emergenza legalità, della quale avevamo avuto le avvisaglie in passato ma che oggi è esplosa in tutta la sua violenza. Episodi del genere fanno male ai cittadini, al turismo responsabile, allo sviluppo e minano i sacrifici di quanti, seguendo le regole, hanno deciso di investire sul futuro del nostro territorio” argomenta il segretario del Pd di Siracusa.