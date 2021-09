Nuova ondata di controlli nei luoghi della Movida

Quattro locali sanzionati per complessive 10mila euro

Da Ortigia ad Avola. Si allargano i controlli contro la Movida selvaggia che colpisce un po’ tutta la Sicilia ma che in questa fase di pandemia è ritenuta ancora più pericolosa per vari motivi non legati soltanto alla criminalità che può approfittare della situazione e al disturbo della quiete pubblica.

I controlli del fine settimana

Sono stati controllati a Siracusa e ad Avola, dove è consistente la presenza di giovani nei luoghi della movida serale, 21 locali tra ristoranti, pizzerie e pub.

Quattro locali sanzionati

Ad Avola, in particolare, sono stati sanzionati quattro locali (due bar e due ristoranti) per oltre 10.000 euro e sono state controllati 53 client. Le contestazioni degli agenti della Polizia di Stato si sono concentrate in particolare

sulle inosservanze riguardanti gli assembramenti nei pressi dei locali, l’assenza degli avvisi scritti in materia anti Covid19 e le violazioni delle norme sulla corretta somministrazione di alimenti e bevande e sulle verifiche circa la salubrità dei luoghi e dei cibi.

I precedenti

Altri controlli erano stati resi noti lo scorso 8 settembre. In quella occasione ammontarono a 20 mila euro le multe comminate dalla polizia di Siracusa nei confronti dei titolari dei locali di Ortigia, il centro storico della città, per violazioni delle norme anti Covid19 e dei regolamenti su musica e balli.

Due locali nel mirino

In particolare, l’attività delle polizia si era concentrata su due locali, il primo nella zona del Castello Maniace, l’altro sul Lungomare: nel primo caso, la multa è scattata “per aver svolto in via prioritaria l’attività di trattenimento danzante in deroga alla licenza posseduta di somministrazione di alimenti e bevande”, nel secondo, per “aver organizzato una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni e per aver consentito un assembramento in deroga alle vigenti norme anti covid19” spiegarono dal palazzo della Questura di Siracusa.