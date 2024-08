indagini dei carabinieri

Paura a Francofonte, nel Siracusano, per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in pieno centro, a ridosso della villa comunale.

La vicenda

Un episodio accaduto nella tarda serata di sabato sera, quando ancora c’erano numerose persone, tra cui famiglie, che stavano compiendo una passeggiata prima di tornare a casa. Gli spari sono stati avvertiti nell’area di via Nastro azzurro, il cuore della movida di Francofonte: molte persone, una volta uditi gli spari, si sono allontanate.

Le indagini

Sulla vicenda si sono aperte le indagini dei carabinieri della stazione di Francofonte e della Compagnia di Augusta che, attraverso i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, stanno provando non solo a ricostruire quello che è accaduto ma anche ad identificare gli autori degli spari.

Le ipotesi

Ci sarebbero alcuni sospettati, due uomini, le cui famiglie avrebbero forti contrasti ma si tratta solo di una ipotesi al vaglio degli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto una inchiesta.

La sicurezza nella zona nord del Siracusano

E’ un momento difficile, sotto l’aspetto della sicurezza, nella zona nord del Siracusano. Nei giorni scorsi, a seguito della striscia di spaccate , tra Lentini e Francofonte, che hanno creato molta apprensione nel territorio sia tra i commercianti sia tra gli stessi residenti che avvertono un senso di insicurezza, si è riunito in Prefettura, a Siracusa, il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto, Raffaella Moscarella. Ha destato molta impressione la spaccata, usando una ruspa come ariete, ai danni di un negozio di gioielleria in pieno centro a Lentini.

I controlli

“Su impulso del Prefetto all’esito dell’incontro svoltosi con il sindaco del Comune di Lentini è stato predisposto dal Questore di Siracusa, con il concorso di tutte le tre Forze di polizia, un ulteriore rafforzamento delle misure di controllo del territorio con la previsione di una presenza delle pattuglie delle forze dell’Ordine per l’intero arco orario della giornata” si legge nella nota della Prefettura di Siracusa.