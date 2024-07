nel siracusano

Nuovo colpo della banda della spaccata nella zona nord del Siracusano. Questa volta è stato preso di mira l’ufficio postale di Pedagaggi, frazione di Carlentini.

Le indagini

Per l’ennesima volta i ladri si sono serviti di una ruspa, presumibilmente rubata, per crearsi un varco e poi entrare nel locale per fare razzie. Sono in corso le verifiche per sapere cosa è stato portato via, le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Augusta che, come in altre occasioni, hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza dell’ufficio per provare a identificare gli autori del colpo.

Colpita una gioielleria a Lentini

Nei giorni scorsi, la banda, forse la stessa, ha preso di mira una gioielleria in piazza Beneventano, a Lentini, ma i ladri non sarebbero riusciti a prendere nulla dei preziosi contenuti nell’attività commerciale. Di certo, i danni al locale sono enormi, l’ingresso è stato del tutto sventrato, per cui servirà del tempo al proprietario riaprire al pubblico con ricadute notevoli sotto l’aspetto economico. Sorprende, però, e non poco, che questa volta il colpo, alla fine fallito, sia avvenuto in pieno centro urbano, in teoria più sottoposto ai controlli e con vie di fuga meno scorrevoli. Tanti i commenti sui social degli abitanti di Lentini che, evidentemente, non si sentono sicuri.

I colpi in 2 supermercati

Poco meno di un mese fa, la banda della spaccata è entrata in azione per ben due volte, ai danni dei supermercati Eurospin, uno situata a Carlentini, l’altro a Francofonte: nel primo caso, non è stato portato via nulla, nel secondo gli assalitori hanno rubato una cassaforte contenente circa 8 mila euro.

Spaccata a Palermo

Nuovi furti a Palermo con spaccata in centro. I ladri hanno preso di mira il ristorante Balata. Hanno spaccato la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Altro colpo in un negozio cinese in via Torino. Anche in questo caso è stato aperto un varco nella vetrina e anche in questo caso i malviventi si sono portati via il registratore di cassa. Terzo furto nel centro fisioterapico che si trova in via Principe di Villafranca. In questo dopo aver forzato l’ingresso i ladri hanno portato via apparecchiature del centro. Le indagini sui tre colpi sono condotte dalla polizia.