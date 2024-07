le indagini

Torna nel Siracusano la banda della spaccata che, nelle ore scorse, ha preso di mira un supermercato Eurospin che si trova in contrada Coco, nel territorio di Francofonte.

La ruspa come ariete

Da quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, la gang si sarebbe fatta spazio con una ruspa, usata come un ariete per creare un varco: a quel punto, i responsabili dell’assalto si sono diretti verso gli uffici dove era custodita la cassaforte.

Il bottino

Secondo le prime informazioni, il bottino ammonterebbe a circa 8 mila euro. Gli inquirenti hanno prelevato alcune immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a ricostruire quanto accaduto e provare successivamente ad identificare tutti gli esponenti della banda.

Un altro colpo il mese scorso a Carlentini

Meno di un mese fa, è stato preso di mira un altro supermercato Eurospin, quello ricavato in contrada Madonna delle Grazie. I ladri avevano pianificato il colpo ed erano già entrati nel locale per provare a razziarlo, prendendo la merce ed i soldi, conservati in una cassaforte, ma qualcosa è andato storto.

La fuga

L’allarme è scattato nel volgere di qualche secondo, i residenti, svegliati da quei rumori, hanno composto i centralini delle forze dell’ordine: una manciata di minuti dopo le guardie giurate della Securitas sono arrivate sul luogo del furto ed i ladri, temendo di essere presi, hanno deciso di lasciare perdere il colpo e così, con i mezzi con cui erano arrivati fin lì, sono scappati, lasciando anche la cassaforte, il bottino che avevano in testa.

Le indagini

Non è escluso che possa esserci un collegamento tra i due fatti, del resto il modus operandi è praticamente identico, per cui gli inquirenti starebbero valutando la possibilità che possa esserci un unico filo conduttore. In merito alla banda, è ipotizzabile che possa essere di un’altra provincia, presumibilmente di Catania, del resto sono tanti i precedenti.